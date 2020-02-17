Бывшая девушка принца Гарри и известная телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой

17.02.2020, 19:24, Разное

Ушла из жизни известная британская теле- и радиоведущая Кэролайн Флэк. Ее нашли мертвой в ее квартире в Лондоне. Информацию о суициде уже подтвердил адвокат семьи Кэролайн и попросил не беспокоить ее родных в это тяжелое для них время.

Да, мы можем подтвердить, что Кэролайн ушла из жизни 15 февраля 2020 года. Мы просим прессу уважать личное пространство ее семьи в этот трудный период: не пытаться связываться ни с кем из них и не просить фотографии,

— цитирует адвоката BBC.

Из-за инцидента в субботу вечером не вышел в эфир очередной выпуск популярного реалити-шоу Love Island, ведущей которого Флэк была в течение четырех лет. Она была уволена с телешоу в декабре прошлого года после того как ее арестовали за нападение на своего бойфренда Льюиса Бертона. Он подал на нее в суд и позже забрал заявление, но полиция продолжила проверку по жалобе. По данным CNN, Флэк наняла лучших британских адвокатов и в результате ее выпустили под залог, однако 4 марта должно было состояться очередное судебное заседание по делу. Родственники Кэролайн шокированы ее смертью и не понимают, что толкнуло ее на суицид. Единственное, чего она могла опасаться, — публикации видео, на котором она избивает Льюиса.

Все сотрудники шоу и телеканала ITV потрясены и опечалены этой новостью. Кэролайн была любимым членом съемочной группы Love Island, мы выражаем соболезнования ее семье и друзьям и мысленно находимся с ними,

— сообщила пресс-секретарь телеканала, добавив, что сериал с участием девушки The Surjury будет снят с показа в память о ней. Нынешняя ведущая реалити-шоу Лора Уитмор опубликовала твит с соболезнованиями и фотографиями с Кэролайн.

Я пытаюсь найти слова, но не могу.

Также не может найти слова и экс-бойфренд Кэролайн — принц Гарри. Он сейчас проживает в Канаде со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи и от каких-либо комментариев воздерживается.

Кэролайн и Гарри познакомились через общих друзей в 2009 году, когда ей было 29 лет, а ему — 24 года. Их знакомые рассказывали, что Кэролайн по-дружески помогала Гарри пережить расставание с Челси Дэйви, с которой тот встречался с 2004 по 2009 год, но позже дружба перетекла в романтические отношения. Из-за того, что их нигде не видели вместе и в СМИ за эти годы не попала ни одна их совместная фотография, многие ставили под сомнение их связь. Но в 2015 году Флэк сама подтвердила слухи, написав о романе с Гарри в мемуарах Storm in a C Cup:

Встретить принца было настолько маловероятно, что было бы странно придумывать это. Однако как только об этой истории узнали в СМИ, все подошло к концу. Мы должны были прекратить видеться. Все пошло не так, когда однажды его заметили выходящим из моего дома рано утром. И как только об этом написали, все вскрылось и начался ужас. Меня начали критиковать, даже могли крикнуть мне вслед прямо на улице «педофил» или «извращенка». Это застало меня врасплох, и я стала бояться за свою жизнь. Я больше не была телеведущей Кэролайн Флэк, я стала увлечением принца Гарри. Это все оказалось не для меня,

— писала она в книге. После принца у Кэролайн было несколько увлечений: в том числе певец Олли Мерс, экс-солист One Direction Гарри Стайлс и музыкальный менеджер Джек Стрит.

Жители Лондона и поклонники Кэролайн несут цветы к ее дому