Снежана Георгиева, Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин и другие на коктейле бренда Alexander Terekhov

17.02.2020, 19:24, Разное

Накануне Дня всех влюбленных в бутике Alexander Terekhov, расположенном в здании гостиницы «Метрополь», прошел тематический клиентский день. На вечеринку были приглашены десятки звездных гостей, в том числе Снежана Георгиева, Ирина Зарькова, Юлия Барановская, Ингрид Олеринская, Ольга Рыжкова, Айза Анохина, Инна Маликова, Наташа Богданкевич, Анна Устюжанина, Александр Цыпкин и многие другие постоянные клиенты и друзья бренда.

Все они смогли не только познакомиться с новой коллекцией Alexander Terekhov сезона весна/лето 2020, но и получить советы по стилю от дизайнера Александра Терехова и владелицы компании «РусМода» Оксаны Лаврентьевой. Также им была предоставлена возможность оформить предзаказ на приглянувшиеся модели.

Помимо сезонных коллекций в бутике площадью почти 200 квадратных метров можно еще найти фирменную обувь и аксессуары, а также эксклюзивные капсульные коллекции.

Айза Анохина Александр Цыпкин Снежана Георгиева Ольга Зарькова Юлия Барановская Оксана Лаврентьева Ингрид Олеринская Инна Маликова Елизавета Минаева Анна Устюжанина