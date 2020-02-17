Семен Альтов рассказал о совместной жизни с женой Ларисой

17.02.2020, 19:21, Разное

Российский писатель-сатирик Семен Альтов пояснил в шоу «Судьба человека» о своей жене Ларисе. Вместе с ней он находится в браке 50 лет.

Семен Альтов стал гостем телевизионной передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В студии он пояснил о некоторых моментах, связанных с личной жизнью. Ведущий и зрители узнали о супруге писателя Ларисе, которая по профессии является дирижером-хоровиком. Под одной крышей с ней он проживает 50 лет, и через небольшой промежуток времени пара будет отмечать золотую свадьбу.

Как вспомнил сатирик, у него три года ушло на завоевание сердца будущей жены. О спутнице жизни он отзывается, как о хорошем педагоге, имеющем способность общаться с подрастающем поколением. «Супруга — необычайно музыкальный человек с прекрасным чувством юмора», — охарактеризовал Альтов женщину. Их бракосочетание прошло в обычной столовой. Перед этим возлюбленные поссорились, и сатирик преподнес Ларисе цветы, сделав предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.

Отметил писатель и свои старания по обеспечению собственной семьи: ее он кормил все время. В жизни с супругой было взаимоуважение, но случались и скандалы. В рамках свадебного путешествия пара отправилась в столицу Эстонии Таллин. Проснувшись утром, Альтов ужаснулся от мысли, что с женой ему придется постоянно быть вместе. Ранее он много времени проводил в одиночестве. В браке родился сын Павел, который занимается предпринимательством. У него трое детей, и писатель старается как можно чаще видеться и общаться с ними.

Семен Альтов появился на свет в Свердловске в январе 1945 года в семье педагога кораблестроительного института и архитектора. Начал писать в 26-летнем возрасте, его произведения исполняли Ефим Шифрин, Геннадий Хазанов, Владимир Винокур. Снимался в фильмах и передачах, пробовал себя, как писатель и режиссер.