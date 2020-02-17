Обозначены лучшие регионы по качеству жизни в России

17.02.2020, 19:21, Разное

Специалисты составили список самых лучших по качеству жизни регионов России. Лидерами оказались столицы страны.

В процессе исследования эксперты изучили и проанализировали десятки показателей и на основе полученной информации высчитали рейтинговый балл. Лидируют в перечне Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Им удалось набрать 70 пунктов. Про мнению аналитиков, в ближайшее время данная тройка не изменится.

Далее в списке находятся Татарстан, Белгородская область, Кубань, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области, а также ХМАО. Отдельно стоит отметить, что по сравнению с позапрошлым рейтингом Ленобласть повысилась в перечне на три строчки выше.

Москва всегда считалась одним из самых приоритетных направлений для трудовых мигрантов со всего СНГ. Сказывалось отсутствие языкового барьера, не такое тяжелое оформление документов для получения работы. Швейцарская фирма UBS в списке населенных пунктов мира с наиболее дорогостоящей арендой жилья поставила Белокаменную на 33-ю позицию. Дешевле и проезд в общественном транспорте, чем, к примеру, в Лондоне. Не радует стоимость лекарств: в мегаполисе противовирусные препараты обойдутся потребителю в 2000 рублей как минимум.