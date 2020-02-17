В ночном клубе Москвы обокрали мужа Ирины Хакамади

17.02.2020, 19:21, Разное

В Москве обокрали супруга Ирины Хакамады. Произошло это во время празднования его дня рождения, супруг знаменитости поспешил обратиться в правоохранительные органы, начата соответствующая проверка.

Владимир Сиротинский находился на отдыхе с женой в одном из ночных клубов российской столицы. После завершения торжества житель заметил отсутствие своего смартфона. Он обратился в правоохранительные органы, ущерб потерпевший оценил в 80 000 рублей. Все обстоятельства произошедшего случая ныне выясняются.

Ирина Хакамада — экономист, политик, писатель, кандидат в президенты РФ в 2004 году. Ее отцом являлся коммунист из Японии, во время Второй мировой войны попавший в плен СССР. По завершению боевых действий остался в Хабаровске, где учил русский язык. Работал в Москве.