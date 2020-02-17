«Психанул». Бирюков извинился за пост про «ублюдков из ВСУ, голосовавших за Зеленского»

17.02.2020, 19:18, Новости дня

Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков извинился за то, что назвал украинских военнослужащих, которые голосовали за Владимира Зеленского, ублюдками. Пост с извинениями он опубликовал в Facebook.

«Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же», – прокомментировал он.

Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа.Можно писать всякие заумности про контекст.Можно находить… Posted by Юрий Бирюков on Esmaspäev, 17. veebruar 2020

Ранее, 17 февраля, Бирюков в Facebook назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые на президентских выборах голосовали за Владимира Зеленского, «ублюдками». Вскоре свой пост он удалил.

В комментарии «Обозревателю» экс-советник Порошенко сказал, что не хотел своим постом оскорбить Вооруженные силы Украины.

«Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и так далее и тому подобное. Верховный главнокомандующий, который пришел к власти, в том числе благодаря голосованию военнослужащих, сказал, что он, в принципе, не против совместного патрулирования ВСУ, ОБСЕ и представителей «ДНР» и «ЛНР». Пост был связан именно с этим, а не с тем, что я ненавижу Вооруженные силы Украины», – заявил он.

Такая реакция Бирюкова связана с тем, что 15 февраля Зеленский заявил на «Украинском ланче» в Мюнхене, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с «представителями временно оккупированных территорий» и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.