Украинцев, заболевших коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии, могут выписать на этой неделе – посольство

17.02.2020, 19:18, Новости дня

Двое украинцев, заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Йокогама, могут выйти из больницы на этой недели. Об этом 17 февраля УНН сообщили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

«По прогнозам, я думаю, что на этой неделе их обоих могут отпустить, потому что у них положительная абсолютно динамика. Они чувствуют себя хорошо. Поэтому они отбудут свой срок карантина – 14 дней, процедура такая – должны быть два негативных анализа», – рассказали в посольстве.

Отмечается, что украинцы смогут вернутся в Украину или продлить контракт на лайнере.

В посольстве добавили, что новых случаев заражение коронавирусом среди украинцев нет.

Всего на борту Diamond Princess, который с 3 февраля заблокирован из-за карантина недалеко от Иокогамы, было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, том числе 25 граждан Украины. Общее количество заразившихся на лайнере членов экипажа и пассажиров достигло 355.

16 февраля США забрали более 300 своих граждан с судна, у 14 из них обнаружили коронавирус. В консульском отделе посольства Украины в Японии говорили, что эвакуация граждан Украины с лайнера пока не планируется.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 16 февраля за пределами Китая зафиксировано 683 случая заболевания в 25 станах мира, из них три человека умерли.

В Украине нет лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.