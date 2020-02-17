В Китае задержан активист, призвавший к отставке Си Цзиньпина

17.02.2020, 19:14, Новости дня

Китайский правовед и активист Сюй Чжиюн, призвавший председателя КНР Си Цзиньпина подать в отставку в связи с масштабными кризисами в стране, задержан на юге Китая, сообщили в понедельник активисты.

Задержание Сюй Чжиюна стало очередным шагом в кампании по подавлению свободы слова, в то время как Китай пытается взять под контроль информационный поток об эпидемии коронавируса.

По словам активистов, Сюй Чжиюн, известный как основатель социальной кампании «Движение новых граждан», был задержан в доме юриста Ян Бинь в провинции Гуанчжоу.

Сюй Чжиюн (архивное фото)

Саму Ян Бинь, ее мужа и сына также задержали за то, что они укрывали Сюй Чжиюна, однако в воскресенье вечером отпустили.

Полиция в понедельник отказалась дать комментарии по телефону.

Сюй Чжиюн находился в бегах с декабря, когда полиция начала разыскивать участников тайного собрания в городе Сямынь провинции Фуцзянь. В мероприятии приняли участие около 20 активистов и правозащитников.

В начале февраля было опубликовано эссе, в котором Сюй Чжиюн в резких выражениях раскритиковал Си Цзиньпина, заявив, что тот неспособен справиться с бушующими в стране кризисами, в числе которых – эпидемия коронавируса и протесты в Гонконге. Активист предположил, что из-за этих смелых высказываний может снова попасть в тюрьму.

Ранее Сюй Чжиюн уже отбыл четырехлетний срок за участие в кампании за права внутренних мигрантов и попытки добиться, чтобы чиновники обнародовали информацию о своих активах.

Активист призвал Си Цзиньпина подать в отставку. «Куда вы ведете Китай? Вы знаете? К демократии или диктатуре? К модернизации или к культурной революции? – написал он. – Я не думаю, что вы плохой человек, вы просто неумны. Господин Си Цзиньпин, пожалуйста, подайте в отставку».

Тем временем в последние дни поступают сообщения о том, что известный правовед Цзу Чжанжунь фактически помещен под домашний арест без доступа к Интернету после публикации эссе, в котором он обвинил Си Цзиньпина в распространении коронавируса.

Как отмечает проживающий в США правозащитник Тэн Бяо, эпидемия дает властям очередной повод ужесточить контроль. «Все меньше людей готовы высказываться, потому что риск слишком высок. Коммунистическая партия не может терпеть никакого гражданского сопротивления, даже если речь идет просто о людях, беседующих за ужином», – говорит Тэн Бяо, до переезда в США неоднократно подвергавшийся притеснениям и арестам.