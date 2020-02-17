В РФ полноприводный кроссовер Skoda Karoq появится в июне

17.02.2020, 19:14, Новости дня

Сегодня объявлена дата появления в продаже нового кроссовера Skoda Karoq, который впервые обзаведется системой полного привода.

Вместе с тем местные клиенты смогут приобрести данный автомобиль уже к июню нынешнего года. Напомним, чешский кроссовер Skoda Karoq оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем с мощностью 150 л.с. Также следует отметить применение восьмиступенчатой автоматической коробки передач.

В данном случае стоимость полноприводного кроссовера Skoda Karoq составит 1,5 млн рублей. В стартовой модификации предусмотрен 1,6-литровый мотор, а также механическая коробка передач. Остальные детали автомобиля будут объявлены ближе к дате старта продаж летом нынешнего года.