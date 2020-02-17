Раскрыта стоимость обновленной модели Skoda Rapid

17.02.2020, 19:14, Новости дня

Объявлена цена обновленной версии Skoda Rapid для китайского рынка.

 Приобрести популярную модель на Поднебесной станет возможным по цене от 78,4 тысяч юаней. В топовом исполнении приобрести модель Skoda Rapid смогут за 111,4 тысяч юаней. Напомним, обновленный экземпляр получил стилистику от кроссовера Skoda Scalа, однако индивидуальный вид все же достигнут при помощи уникальной решетки радиатора, обновленных противотуманок,  а также модернизированной светодиодной оптики.

Также сообщается, что данный экземпляр получил улучшенную мультимедийную систему с крупным дисплеем. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 110 л.с. мощности. Покупатели смогут выбрать модель с 5-ступенчатым «автоматом» или 4-ступенчатой механикой.



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