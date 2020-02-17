Личное: «Лови фейерверк»

17.02.2020, 19:07, Разное

Эта автор гордо назвала своё письмо «кровавая корона». Ей кажется, что она поступила жестоко и кровожадно. И она написала письмо, чтобы публично на свою жестокость помастурбировать.

На самом деле, это обычный слив.

Мелкий и безвредный для всех, кроме неё.

Для неё очень вредный. Так и будет сидеть возле коврика, как старый и рваный тапок бывшего мужа, брошенный им. И не нужный никому.

А могла бы ведь и жить начать.

Разбирайте самостоятельно и опишите, почему такие низкие сливы делают фигуру ущербной и слабой на долгое время.

Чем они отличаются от жестоких поступков.

annel07

Здравствуйте, Эволюция!

>

> Помогите, пожалуйста, прийти в себя.

> Сделала гадость:

> скрин переписки со мной бывшего мужа отправила его нынешней жене, а скрин с сообщением ей — бывшему мужу. Со словами: тебе искры не хватало? Лови фейерверк!

>

> Зачем? Наверное, чтобы за 33 километра меня обходил. Хотя он и не собирался приближаться.

> А скорее всего, чтобы у меня не было шанса подойти ближе даже в фантазиях.

>

> Предыстория:

> (Начало с его слов) Еще в школе, пусть будет А любил одноклассницу Е. Три года романа привели к разрыву, по ее инициативе, в первый год учебы в университете.

> Через год на очередном вечере встречи выпускников А обратил внимание на другую свою одноклассницу. Вернее, по его словам, она обратила на него внимание, а он согласился. Как потом согласился и на брак, вследствие ее скорой беременности. Им обоим было по 21. Через 11 лет, когда в семье было уже двое сыновей, А случайно встретился с Е и стал поддерживать с ней дружеские отношения. А всегда с гордостью подчеркивал, что никогда не изменял. Отношения с женой уже года три как были в дефолте, и при очередной ссоре он ушел к Е. Развелся и прожил с ней 2 года. При разводе были попытки судебного раздела имущества. Но родители супруги (довольно влиятельные в городе люди) помогли дочери и она доказала, что имущество, пусть и приобретенное в браке, было куплено только на деньги ее родителей. Алименты платил по суду. Детей любил всегда.

> По его словам, эйфории романа хватило на полгода, а затем начались скандалы.

> На волне этих ссор он зарегистрировался на СЗ и познакомился со мной.

> Я влюбилась довольно быстро. Он — нет. Пару месяцев поддерживал отношения в формате приятельства. Как потом я узнала, тогда он еще надеялся построить отношения с Е.

> В итоге стал встречаться со мной. Через четыре месяца сделал предложение, чуть позже поженились.

> Я была влюблена очень. Он — не думаю. Сам по себе человек очень доброжелательный, смешливый, солнечный. Его многие любят, если не сказать — обожают, что дети, что взрослые.

> Очень скоро, еще до загса, я стала устраивать скандалы, по разным поводам. Где-то хоть как-то оправданным, где-то совсем нет. Жить спокойно больше недели было для меня пыткой. Я хотела страстей, вернее, хоть словестного им подтверждения. И в общем-то он давал это сполна. Слова же не дела, их не сложно сказать.

> Детей от меня он не хотел. Материально вкладываться — тоже. Благо я не нуждалась ни в том, ни в другом. В плане именно нужды. Но понимала, что все это просто говорит о нелюбви.

> Все мои скандалы сводились к тому, что я хочу расстаться. Несколько раз подавали на развод, когда вместе, когда по отдельности, но мирились. Тоже по разному, когда-то он первым выступал за примирение, когда-то я.

> Мне казалось, что должен наступить тот момент, когда я буду относится к нему равнодушно и это позволит мне уйти. Но этот момент все не наступал. У меня. А у него — спустя почти четыре года наступил.

> Он вернулся к первой жене.

> Я не помнила, как прошел первый год. От слова — совсем. Слезы и алкоголь помню.

> Психотерапевт привел в чувство, назвав мои страдания по неразделенной любви алкогольной депрессией и выписав антидепрессанты.

> Прошло семь лет и А. появился в моих соц.сетях.

> За это время сколько-нибудь длительных отношений у меня не было, не хотела. Но и в целом я редко влюбляюсь, всего два раза за всю жизнь.

> Пару лет были отличные дружеские отношения с мужчиной, пока он не захотел чего-то большего. Попробовала, не смогла. Несколько раз он делал предложение, в результате и дружба закончилась.

> И тут А. Странное ощущение шока, как если бы покойник написал с того света. И моментальный перенос памяти в те уже забытые переживания. Ответила, что общаться не могу. Что видимо однолюб и мне тяжело поддерживать приятельские беседы. Уточнила, чего ради пишет, что случилось. Ответ: все вроде хорошо, но искры в жизни не хватает. Попросила не писать мне. Ок, так и было два-три месяца. Потом снова сообщения.

> Я к тому моменту уже успела его вспомнить, примерила фату сначала невесты, потом роль любовницы. Найдя Ваш блог, смеялась над масштабом своих иллюзий.

> Ничего ему от меня не было нужно, ну кроме развлечения в виде переписки. Весьма активной с его стороны, но не более того. За таким развлечением я не раз наблюдала в прошлой жизни с ним. Устраивала скандалы, он просил прощения, но основной посыл был :нуачотакова, а ж тебе не изменяю, просто общаюсь.

> Сама переписку никогда не начинала, но радовалась очень, когда писал он. Своим иллюзиям радовалась, что он таки решит остаться со мной.

> На днях чистила почту за много лет, там миллионы и спама, и рассылок от подписок. Редко ею пользуюсь.

> Нашла нашу переписку уже после развода. Где он, уже живя в прежней семье, вещает мне, как любит меня и как жаль. И продолжалась такая переписка не один день. Я-то, понятно, отвечаю, как сожалею и люблю, и умираю. Заканчивается она сначала моими просьбами не писать мне, раз решение им принято, затем угрозами (просьбы не были услышаны), что я эту переписку отправлю его жене, если он не перестанет меня изводить.

> Перестал.

> Я забыла об этом факте. Напрочь. Я всегда считала, что после последней ссоры мы более не общались. Наверное, причуды психики, чтобы не сходить с ума от своих унижений.

> И вот я это прочитала. Вспомнила.

> Результат описан в самом начале. Выполнила свою угрозу.

> Дурацкая месть. Без оснований, ибо сейчас-то в переписке действительно ничеготакого не было. И стыдно, и в тоже время легко от мысли, что после такого могильного камня прошлое больше меня не побеспокоит. Но стыдно больше