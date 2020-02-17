Госдума хочет присвоить экокласс всем автомобилям в России

17.02.2020, 19:06, Новости дня

Термин «экологический класс» постепенно приживается и в российской действительности, и этот статус автомобиля в будущем может начать играть куда более значительную роль. «Грязные» машины просто перестанут пускать в определенные зоны.

Экологический класс присваивается автомобилю производителем и фиксируется в сопроводительных документах. Должен он быть отражен и в базе данных Госавтоинспекции. Однако сейчас такую отметку имеют не более половины российских автомобилей — в том числе и по причине собственного возраста, преклонного по меркам рынка. До 2010 года такая отметка просто не требовалась.

Однако в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды настаивают на том, чтобы экологический класс был присвоен всем машинам в России. А если это сделать не удастся, автомобили без отметки в ПТС предлагается автоматически считать «грязными». Такое предложение, как сообщают «Известия», содержится в письме зампреда комитета Михаила Старшинова к начальнику Главного управления ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову.

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Новые знаки, ограничивающие въезд в определенные зоны автомобилям ниже конкретного экологического класса, в ПДД уже имеются. Правда, их не только еще не устанавливают — даже неизвестно, где именно они появятся. По предварительным предположениям, сегментировать ради очищения воздуха планируется самые крупные российские города — в первую очередь, обе столицы, а владельцам автомобилей, оказавшихся в «запретных зонах», грозят штрафы. Не исключено, что автомобили без соответствующей отметки в ПТС будут автоматически приравнены к «грязным» уже в середине следующего года.

Между тем, как сообщил изданию руководитель Федерации автовладельцев РФ Максим Едрышов, средний возраст российского автопарка — 13,5 лет, а отметки об экологическом классе массово начали ставить лишь в 2010-м. Поэтому низшую «отметку по экологии» может автоматически получить чуть ли не половина всех российских автомобилей.

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АвтоВести



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