Анастасия Волочкова рассказала о праве пить, заниматься сексом и садиться на шпагат

17.02.2020, 19:04, Разное

Знаменитая отечественная балерина Анастасия Волочкова посетила студию радио «Комсомольская правда», где поздравила редакцию с 11-летием. Там она ответила на вопросы, которые касались ее личной жизни.
Журналисты поинтересовались у балерины касательно ее рациона. По собственному признанию, Волочкова ест яйца вкрутую и овощи, а в праздники может выпить вино просекко. Не понравился звезде вопрос: «без закуски?». На это она сказала, что имеет право заниматься в своей жизни, чем угодно — курить кальян, пить, предаваться любовным ласкам, кататься на яхтах и многим другим, потому как все это заслужила. Отметила она и ежедневные трехчасовые занятия в тренажерном зале, назвав это существенной нагрузкой. Крайне положительно Анастасия Волочкова относится к своим благотворительным концертам, отдельно добавив о приверженности и любви со стороны самых маленьких зрителей, которые ценят ее старания.

Вспомнила российская знаменитость о пенсии. Она 17 лет выступала на сцене, создавала авторские проекты и не думала о Большом театре. Недавно это культурное учреждение приняло решение отправить ее на пенсию, но социальное пособие не хочет выплачивать, как сказала балерина.



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