В Китае зафиксировали снижение смертности от коронавируса. Положительная тенденция сохраняется уже несколько дней

17.02.2020, 19:02, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийКитайские власти сообщают о снижении смертности в провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии нового коронавируса. По данным региональной комиссии по здравоохранению, за последние сутки в регионе умерли 100 человек. Ситуация в этом плане улучшилась по сравнению с предыдущими сутками, когда медики зафиксировали смерть 139 пациентов. Таким образом число смертей уже третий день подряд снижается.

При этом власти страны сообщили, что число новых случаев заражения (1933) выросло на 5% по сравнению с предыдущим днем. 90% из них приходится на столицу провинции город Ухань, что может свидетельствовать о локализации эпидемии.

Накануне власти КНР предприняли новые меры для того, чтобы остановить распространение вируса. В провинции Хубэй было ограничено движение автомобильного транспорта. Исключение сделано для пожарных и аварийных машин, автомобилей скорой помощи и полиции, а также служебных машин и общественного транспорта. В самом Ухане жителям запретили покидать свои микрорайоны без специального разрешения.

На днях одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Zhejiang Hisun Pharmaceutical получила разрешение властей начать продажи противовирусного средства «Фавипиравир» (Favipiravir) – потенциального лекарства от коронавирусной инфекции. В клинических испытаниях препарата участвовали 70 человек, лекарство обладает «относительно очевидной эффективностью», сообщили в Министерстве науки и техники Китая.

 

Всего в провинции Хубэй медики зафиксировали 58182 заболевших. Умерли от коронавируса 1696 человек. За пределами региона – 74 человека. Пятеро человек скончались за пределами материкового Китая: в Гонконге, Тайване, Франции, Японии и на Филиппинах.

При этом китайские власти отметили, что 1425 человек вылечились и были выписаны. Общее количество выздоровевших достигло 10844.

В России были выявлены два случая заражения коронавирусом. Оба заболевших успешно вылечились.



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