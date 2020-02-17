Несколько книжных магазинов закрылись на день в знак протеста против приговора по делу «Сети»

17.02.2020, 19:02, Новости дня

Представители девяти российских книжных магазинов объявили о том, что не выйдут сегодня на работу в поддержку осужденных по делу «Сети».

«Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный? Как мы можем призывать ценить «классику», когда книги, находящиеся в каждой школьной или районной библиотеке, «приговариваются» судом к уничтожению?» – говорится в совместном обращении книготорговцев, размещенном на странице «Пиотровского» в инстаграме.

Ранее в поддержку осужденных фигурантов дела «Сети» выступили российские журналисты, правозащитники, политики, ученые, кинематографисты, студенты, писатели, учителя и психологи.

10 февраля суд вынес первые приговоры по делу «Сети». Шестеро фигурантов дела получили тюремные сроки от шести до 18 лет. Суд признал их виновными в создании «террористической организации» с целью свержения государственного строя.

Большинство подсудимых по делу говорили, что оно строится на показаниях, полученных сотрудниками ФСБ под пытками. После приговора в защиту фигурантов дела «Сети» выступили ученые, кинематографисты, правозащитники, писатели и журналисты.