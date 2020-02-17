Наука: Как улучшить мозг. Память при эпилепсии: поможет ли электрический ток?

17.02.2020, 18:46, Разное

Исследования на животных и человеке показывают, что нарушения в гиппокампе и белом веществе при эпилепсии коррелируют с выраженностью дисфункции памяти.

Тому, как при этом расстройстве память можно восстановить и улучшить, посвящена статья Томаса Де Марсе и Пола Карни. Подробнее о ней – в 14 выпуске нашей рубрики «Как улучшить мозг», а с оригиналом можно ознакомиться в журнале Frontiers in Systems Neuroscience.

Целостность обязательна

Эпилепсия – одно из наиболее распространённых неврологических заболеваний. По данным на 2012 год, ей страдает около 65 миллионов человек по всему миру. Чаще всего встречается височная эпилепсия (ВЭ), а именно – медиальный височный склероз, при котором происходит повреждение самой глубокой части височной доли.

Теория комплексной работы гиппокампа, периринальной, энторинальной коры и области над гиппокампом предполагает, что эти структуры образуют единую цепь, которая поддерживает важные функции – запоминание и узнавание.

Предполагается, что периринальная кора играет важную роль в кодировании и поиске элементов – например, предметов, слов и идей. При этом парагиппокампальная область отвечает за пространственный, временной и смысловой контексты. Гиппокамп связывает эти данные, и в результате получается уникальное событие в пространстве и времени. Значит, формирование новых воспоминаний зависит от каждого из этих участков мозга.

Несмотря на обширные исследования на животных неизвестно, помогут ли людям с селективным повреждением областей и их взаимосвязей различные виды тренировок памяти. И хотя некоторые данные об эффективности таких программ все же есть, о нейронной основе индивидуальных мер реабилитации известно мало.

Смысл восстановления памяти

Если учёные поймут, как особенности морфологических и соединительных компонентов могут помочь определить подтип ухудшения памяти, они смогут найти мишени для её улучшения. Гипотеза заключается в том, что в зависимости от подтипа эффективнее окажутся конкретные мероприятия. Поэтому новый метод для лечения неврологически индуцированного ухудшения памяти – неинвазивная стимуляции мозга, в том числе транскраниальная стимуляция постоянным током и транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС).

В статье авторы уделяют внимание стимуляции постоянным током. Её суть состоит в применении слабого (0.5–2.0 мА) тока, проникающего сквозь кожу головы и череп. В зависимости от полярности тока во время стимуляции можно увеличить или снизить активность нейронов, модулируя потенциал покоя мембраны. Хотя это только предварительные исследования, они всё же дают обнадёживающие результаты.

Стимуляция мозга в сочетании с конкретными методами реабилитации памяти выдвинута в качестве стратегии, компенсирующей базовые недостатки в обработке памяти при височной эпилепсии. Исследования показывают, что электрическая нейромодуляция определённых глубоких структур в медиальной височной доле может поспособствовать улучшению процессов запоминания.

Неинвазивная стимуляция мозга (НСП) также значимо снижает количество приступов у лиц с устойчивой к терапии эпилепсией. Особый интерес вызывает вопрос: может ли НСП улучшить функцию памяти при таком заболевании?

Последние сообщения свидетельствуют о том, что НСП может увеличить способность к познанию при широком спектре неврологических и психических расстройств, включая шизофрению, болезнь Альцгеймера, депрессию и восстановление после инсульта. Эти результаты убедительно показывают, что ток может стать отличным потенциальный методом лечения и эпилепсии. Так что будущие исследования о возможных последствиях неинвазивной стимуляции при ВЭ весьма оправданны. Однако есть и ряд важных вопросов, которые необходимо решить для НСП, чтобы метод мог широко применяться в клинике.

Перспективы

В то время как неинвазивная стимуляция мозга демонстрирует относительную безопасность, удивительно мало известно о конкретных механизмах, лежащих в основе терапевтического эффекта. Тем не менее, выдвигались различные варианты – например, говорили об участии рецепторов N-метил-D-аспартата.

Ну а чтобы продвинуть идею применения НСП дальше, требуются исследования, направленные на определение дозы, времени и интенсивности стимуляции. К тому же первоначально считалось, что НСП в первую очередь влияет на корковые регионы – непосредственно под электродом. Однако сейчас существует целый ряд докладов, показывающих, что ток может достигать более глубоких областей: например, гиппокампа. И всё ещё остается открытым вопрос: в какой степени электрическая нейромодуляция в одной области может повлиять на соседние или более отдалённые регионы?

Ответив на это, учёные вполне могут рекомендовать распространение подобного вида терапии для больных с височной эпилепсией и возникшими из-за неё проблемами с памятью.