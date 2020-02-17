NASA: самые высокие облака в атмосфере Земли

17.02.2020, 18:56, Разное

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало «открытку с края космоса», на которой показаны мезосферные облака.

NASA опубликовало фотографию с самыми высокими облаками в земной атмосфере. Как объясняется в описании к посту в официальном инстаграм-аккаунте космического агентства, на снимке изображены серебристые электрические облака, также известные как мезосферные. Они формируются в мезосфере, на высоте порядка 70-85 километров, и видны исключительно в тот момент, когда Солнце находится ниже горизонта Земли (на высоте 6-16 градусов) и подсвечивает их.

Фотография этого достаточно редкого атмосферного явления, которое с земли чаще всего наблюдается в самые короткие ночи в высоких широтах, была сделана с борта Международной космической станции, когда та находилась на высоте 433 километров над южной частью Тихого океана. «Серебристые, ночные светящиеся облака — самые высокие в атмосфере Земли», — говорится в подписи к снимку.

Для образования таких облаков необходимы достаточные объемы водяного пара, низкая температура и мелкие частицы пыли, в том числе метеоритная пыль. Оседающий на них водяной пар превращается в лед, который и рассеивает солнечный цвет, придавая свечению серебристо-электрический оттенок.