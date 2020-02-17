«Сумашедший объем денег». Глава «Укравтодора» рассказал, сколько средств выделят на дороги в этом году

17.02.2020, 18:54, Новости дня

В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине будет выделено 113 млрд грн. Об этом сказал в интервью LIGA.net советник главы «Укравтодора» Юрий Голик.

«Дорожный фонд – 69 млрд грн. Из него вычитаем оплату старых кредитов «Укравтодора перед МФО – 7 млрд. Остается 62 млрд. Из них 5% – на безопасность дорожного движения (3 млрд грн), 60% идет на «Укравтодор» (37 млрд грн) и 35% – на обладминистрации (22 млрд грн). Из 37 млрд грн «Укравтодора» вычитается содержание дорог – 6,5 млрд грн. Остается 31,5 млрд. Вот этот объем в 31,5 млрд грн заверен постановлением Кабмина. Также 22 млрд грн уже пошли в ОГА. То есть 53, 5 млрд уже точно есть» – отметил Голик.

Он добавил, что в бюджете предусмотрено 29 млрд госгарантий, из которых 10 млрд грн для «Укроборонпрома», а 19 млрд грн не расписаны.

«Мы быстро подсуетились и забрали их на «Укравтодор»: 10 млрд мы возьмем у украинских банков, на 9 млрд будут бонды «Укравтодора», – сказал Голик.

Кроме того, советник главы «Укравтодора» рассчитывает на 35 млрд грн от денег, полученых в результате победа над «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. 

«Есть еще деньги МФО (микрофинансовые организации. – «ГОРДОН»). В этом году по заключенным контрактам, по которым выполняются работы предусмотрено около $700 млн. Но эти деньги будут выбраны не за один год. Представим, что треть из них будет выбрана в 2020-м. Это еще 6 млрд грн. Итого, получаем 113 млрд грн, против 25 млрд грн в прошлом году. Разница колоссальная», – добавил Голик.

Такой объем средств Голик назвал сумасшедшим и добавил, что из-за большого бюджета «Укравтодор» может столкнуться с нехваткой рабочих мест.

«К нам будут приезжать работать и с оккупированных территорий, будут возвращаться из Польши, будут трудоустраиваться шахтеры с закрывающихся шахт», – рассказал он.

В январе в «Укравтодоре» заявили, что в 2020 году планируется построить и реконструировать девять объездных путей общей протяженностью 101,5 км. 

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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