Под НАБУ проходит митинг с требованием отставки Сытника

17.02.2020, 18:54, Новости дня

В Киеве возле Национального антикоррупционного бюро Украины проходит митинг против главы НАБУ Артема Сытника, сообщил 17 февраля в своем Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук.

«Под НАБУ проходит митинг общественных активистов с требованием безотлагательной отставки коррупционера Артема Сытника с должности директора НАБУ. Активисты подогнали автофуру, которую используют в качестве сцены», – написал он.

7 февраля в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Сытника. Главу НАБУ хотят уволить из-за внесения его фамилии в реестр коррупционеров. 6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал его виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях «Полесское-Сарны» в период с 2017-го по 2019 год.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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