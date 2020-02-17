Автоновости: Кроссоверы Cadillac XT5 отзывают в России

17.02.2020, 18:42, Новости дня

Американская компания Cadillac объявила о начале программы по отзыву в РФ свыше 300 экземпляров модели Cadillac XT5.

В частности, вынужденная доработка коснется тех экземпляров, которые были выпущены в продажу с период с 2017 по 2019 годы. Причина отзыва заключается в кронштейне крепления системы вызова экстренных службы ЭРА ГЛОНАСС. Минимальный радиус округления в данном случае нарушен, в связи с чем и приходится отзывать некоторые экземпляры техники.

В компании намерены проинформировать всех владельцев модели XT5, которым понадобится посетить сервисный центр, где все работы осуществят за счет производителя. Таким образом, специалисты осуществят замену крепежа и кронштейна громкоговорителя автомобиля.