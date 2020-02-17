Компания Great Wall вернётся в Россию в 2020 году

17.02.2020, 18:52, Новости дня

Китайская компания Great Wall в скором времени вернется на российский рынок.

Напомним, последние пять лет данный автомобиль не поставлялся для местных дилеров. Известно, что первыми для россиян станут доступны модели пикапок Wingle 7 и Pao, которые появятся до конца нынешнего года. Вместе с тем предложенные модели относятся к сегменту коммерческого транспорта, крайне востребованного в России.

В настоящее время приобрести китайские кроссоверы на местном рынке можно от 86 и 97,8 тысяч юаней, однако производитель пока не раскрывает никаких особенностей автомобилей, которые в скором времени поступят на российский рынок. В дальнейшем в РФ также могут выйти и другие популярные модели, имеющиеся высокий потенциал.