Гаджеты: Инновационный гусеничный робот от израильских разработчиков

17.02.2020, 18:37, Новости дня



Инженеры из университета Бен-Гуриона не устают выпускать оригинальные полезные устройства, способные полностью изменить традиционные средства передвижения и управления. Последней такой разработкой стал робот на гусеничном ходу, в котором особенности сцепления между звеньями гусениц, придающие жесткость, способны разнообразить способы пересечения устройством различных препятствий: пересечение небольших рвов, преодоление невысоких вертикальных препятствий.

В настоящее время тестируемый образец представляет собой одногусеничное устройство со звеньями специальной конструкции. Плоскости соседних звеньев могут смещаться относительно друг друга на угол от -20 до 45 градусов, гарантирующие системе надлежащую гибкость. В движение гусеницы приводятся тремя электромоторами передающими вращение на ролики.

В передней части гусеницы находится специальный механизм, способный блокировать гусеницы, лишая систему гибкости при помощи специальных стопорных штифтов. Звенья могут быть заблокированы в параллельной плоскости, либо под углом в 20 градусов.

При этом попадая в заднюю часть, гусеницы разблокируются при помощи еще одного механизма. Такая конструкция обеспечивает постоянную гибкость для верхней части гусеницы и переменное состояние (гибкое или жесткое) для нижней части. В результате устройство сможет совершать маневры недоступные для традиционных гусеничных механизмов: преодоление небольших рвов или возможность заползти на вертикальное препятствие.



При тестировании возможностей такого механизма было установлено, что при гусеничном устройстве длиной в 50 см, аппарат может взбираться на вертикальные преграды высотой до 20 см. Одногусеничная конструкция пока не позволяет устройству разворачиваться, однако такая проблема решается путем добавления второй гусеницы, что позволит разнообразить маневренность.



Также на следующем этапе испытаний конструкторы планируют добавить автономную систему управления, позволяющую устройству перемещаться по пересеченной местности используя возможности гибких и жестких участков гусеницы. Использование гусеничных механизмов с гибридной жёсткостью гусениц возможно для спасательных операций, в сельском хозяйстве, промышленности и конечно же в армии.