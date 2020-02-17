Гаджеты: Американцы опубликовали фотографию китайского коронавируса

17.02.2020, 18:47, Новости дня



Проблема китайского коронавируса затронула практически каждого человека на планете. Особое внимание привлекают усилия ученых, стремящихся разработать панацею от эпидемии, свирепствующей в Китае. Американский Национальный институт исследования аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) совместно с Rocky Mountains Laboratories (RML) распространил первое фотографическое изображение вируса COVID-19. Фото было выполнено с использованием сканирующего электронного микроскопа. Внешний вид вируса не вызывает ни страха ни неприязни, до тех пор пока не знакомишься со статистикой смертельного путешествия COVID-19 по планете.



На фотографиях микрочастиц взятых у пациента, заболевшего в США, части вируса желтого цвета изображены в момент выхода из клетки (синего и розового цвета). Цветовая гамма фото — условная, предназначена для лучшего восприятия изображения.

Второй снимок уже демонстрирует развитой вирус с коронообразными отростками. Которые и послужили причиной появления такого названия у заболевания.



Сам коронавирус имеет множество модификаций, среди которых уже известные SARS, атипичная пневмония и MERS, респираторное заболевание, эпидемия которого была зафиксирована в Корее в 2015 году. Различия в моделях вирусов находятся на уровне генов. Уже найдены пять нуклеотидных различий, которыми и объясняется различие в протекании заболеваний.