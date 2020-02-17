Сенцов: В России нет института президента. Есть Путин. Когда он уйдет – все рухнет

17.02.2020, 18:42, Новости дня

Нынешний российский режим держится на одном человеке – президенте РФ Владимире Путине. Такое мнение в интервью «Украинской правде», которое опубликовано 17 февраля, высказал украинский кинорежиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов.

«Режим все равно обречен. Он авторитарный, он построен на лжи, на запугивании, на обмане. Он не может существовать вечно. Нет ни одной институции в России. Есть только Путин. Это такой столп, на который поставлены все остальные – парламент, СМИ, полицейские, спецслужбы, армия. Все зависит только от одного человека, принимает решение только один человек – Путин», – утверждает Сенцов.

По его мнению, окружение главы Кремля занято тем, что пытается угадывать его желания.

«Это не институт президента, это институт Путина. Соответственно, нельзя поменять фамилию – и все останется, как есть. Когда уйдет он, это все рухнет. Он либо может умереть, либо возможна ситуация с дворцовым переворотом. 2024 год впереди, его могут просто «отжать», потому что он стареет, дряхлеет», – считает бывший политзаключенный.

Договариваться с Путиным по вопросам Крыма и Донбасса бесполезно; на него можно только давить, чтобы не позволить ему стабилизировать политическую, экономическую и социальную ситуацию внутри России, заявил Сенцов.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в оккупированном Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал. Он отбывал заключение в колонии города Лабытнанги.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.