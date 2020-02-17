Коронавирус 2019-nCoV. В РФ принудительно госпитализировали пациентку

17.02.2020, 18:42, Новости дня

В РФ суд удовлетворил иск главного санитарной врача Петербурга Натальи Башкетовой о принудительной госпитализации пациентки с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы имени Боткина. Об этом 17 февраля сообщила «Фонтанка».

Суд согласился с мнением представителей Роспотребнадзора о том, что Алла Ильина представляет угрозу для общества и должна находиться в карантинном боксе. Сама Ильина утверждала, что полностью здорова и имеет на руках результаты отрицательных анализов.

Женщину увезли в больницу скорой из залы суда. Она пробудет в стационаре до получения двух отрицательных результатов анализа на коронавирусную инфекцию.

Сторона защиты намерена обжаловать решение.

34-летняя Ильина, у которой заподозрили коронавирус, самовольно покинула больницу 11 февраля. В медучреждение она попала после возвращения из Китая.

Российская журналистка Елена Рыковцев обратила в Facebook внимание, что во время судебного заседания в зале было много журналистов.

«Суд таки принял решение о ее принудительной госпитализации. Теперь-то ее нужно госпитализировать вместе с судом”, – отметила она.

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Posted by Elena Rykovtseva on Esmaspäev, 17. veebruar 2020

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 24.00 16 февраля в Китае количество умерших от нового коронавируса достигло 1770 человек, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 70 548.

В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 16 февраля за пределами Китая зафиксировано 683 случая заболевания в 25 станах мира, из них три человека умерли.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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