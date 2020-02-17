Кремль планирует создать атмосферу праздника на голосовании по поправкам в Конституцию

17.02.2020, 18:38, Новости дня

Администрация президента поручила регионам организовать в день голосования по поправкам в Конституцию атмосферу праздника и обеспечить показатели по явке и результату, сопоставимые с показателями президентских выборов в 2018 году. Такие задачи поставили региональным чиновникам на трехдневном семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященном предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Региональным чиновникам назвали показатели, которые федеральный центр хотел бы видеть по итогам голосования, – явка 60%, результат «за» – 70%, сообщили два участника семинара. Напрямую задача обеспечить такой результат не ставилась, но говорилось, что эти показатели были бы идеальными; в целом регионы ориентировали на явку 50–55%.

«Говорилось, что стоит задача, сопоставимая с выборами президента», – рассказал один из участников мероприятия. По его словам, в целом основной месседж был такой: проведение голосования важно, сроки подготовки короткие, сделать нужно много.

Что касается «атмосферы праздника», о которой также говорилось на семинаре, «конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали», говорят собеседники РБК. По их словам, это может быть как организация буфетов на участках для голосования, так и различные культурные мероприятия.

Перед выборами президента регионам советовали проводить в день голосования на избирательных участках опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни конкретного населенного пункта, проводить ярмарки, обустраивать игровые комнаты для детей.

Сложилось ощущение, что в Кремле не видят угроз с точки зрения голосования «за», но есть опасения по поводу явки, делятся впечатлениями участники семинара.

С предложением внести поправки в Конституцию РФ Владимир Путин выступил 15 января во время ежегодного послания Федеральному собранию. Президент заявил при этом, что необходимости отменять действующую Конституцию нет, но «можно обсудить ряд важных поправок» в документ. Уже 20 января проект поправок к Конституцию России Владимир Путин внес в Госдуму.

Поправки предложено внести в 13 статей Основного закона: о президенте РФ, об избрании членов Федерального собрания (депутатов и сенаторов), о правительстве РФ, о судьях и прокуратуре, а также об органах местного самоуправления. Отдельная поправка в статью 79 закрепляет приоритет Конституции России над международным правом.

12 февраля группа российских сенаторов и депутатов подготовила свои поправки к Конституции: предлагают дать экс-президентам РФ право становиться пожизненными членами Совета Федерации, а действующего президента наделить правом назначать пожизненными сенаторами разных выдающихся людей.