Метро Москвы отсудило у Соболь и Албурова 311 тысяч рублей из-за летних протестов

17.02.2020, 18:38, Новости дня

Печать книг, журналов, бланков и учебных пособийСимоновский районный суд Москвы рассмотрел иск Московского метрополитена и взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова 311 тысяч рублей в качестве компенсации оплаты работы сотрудников метро. 

Речь в иске Московского метрополитена шла о компенсации сотрудникам, которые работали в день протеста 3 августа на станции «Речной вокзал». Сама акция протеста проходила внутри Садового кольца, далеко от «Речного вокзала». По версии представителей метрополитена, из-за протестов сотрудникам метро пришлось выйти на работу в выходной. 

13 декабря Любовь Соболь и Георгий Албуров проиграли в Симоновском суде Москвы иск государственному объединению «Автомобильные дороги» также из-за протестной акции 3 августа. По решению суда они должны будут заплатить 1 млн 561 тысячу рублей. 
4 декабря стало известно об иске Росгвардии к организаторам несогласованных акций 27 июля и 3 августа в Москве. Там были указаны затраты силовиков на топливо для спецтранспорта – почти 13 тысяч литров бензина. На такое количество топлива можно было бы совершить четыре кругосветных путешествия.
8 ноября иск против Любови Соболь и Георгия Албурова подал владелец российской лапшичной сети «Тянем-потянем» – бизнесмен требовал взыскать с них 100 тысяч рублей из-за того, что 3 августа Центральный рынок, на котором находится заведение, закрылся на время акции, чтобы «обезопасить гостей от происходящего».
8 октября прокурор Москвы Денис Попов обратился в суд, чтобы взыскать 2,5 млн рублей с организаторов протестных акций 27 июля и 3 августа – на возмещение ущерба, якобы причиненного Российской Федерации гражданскими акциями в Москве.
2 октября ресторан «Армения» отсудил у Алексея Навального, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Любови Соболь, Ивана Жданова, Владимира Милова, Олега Степанова и Георгия Албурова 551 847 рублей 40 копеек недополученного дохода. 241 тысячу рублей за протестную акцию в Москве. 
1 октября Коптевский районный суд частично удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги», поданный к девяти лидерам оппозиции. По решению суда оппозиционеры должны будут выплатить 3,4 млн рублей ($52 тысячи). Бюджетная организация «Автомобильные дороги» требовала взыскать 11,5 млн рублей ($176 тысяч).

 

Акции протеста в Москве летом 2019 года были связаны с недопуском независимых кандидатов к участию в выборах в городскую думу. После многочисленных задержаний и возбуждения против нескольких участников и случайных прохожих уголовных дел протесты продолжились как правозащитные: требование их участников – освободить фигурантов «московского дела».



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