Российские военные тестируют экзоскелет

17.02.2020, 18:30, Новости дня

Врачи Военно-медицинского академии им. С.М. Кирова протестировали новейший российский экзоскелет Exoatlet на одном из пациентов: мужчине заменили правый коленный сустав, что привело к нарушениям при ходьбе, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Однако хватило всего 8 занятий с Exoatlet, чтобы пациент перестал хромать, начал свободно опираться на прооперированную ногу и избавился от костылей.

Военные поясняют, что это часть научно-исследовательской работы, цель которой изучить возможность использования экзоскелетов при реабилитации больных после операций на ногах.

Ранее стало известно, что в российской армии испытывается пассивный экзоскелет ЭО-1. Его планируется выдавать гранатометчикам и операторам противотанковых ракетных комплексов, то есть бойцам, которые носят тяжелое вооружение и боеприпасы к нему.