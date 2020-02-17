«Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец». Сводный брат Меган Маркл обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь

17.02.2020, 18:30, Новости дня

53-летний сводный брат герцогини Сассекской Томас Маркл в интервью изданию The Sun заявил, что из-за родства с Меган Маркл не может найти работу.

Мужчина уверяет, что всему виной его известная фамилия. «С тех пор, как Меган встретилась с принцем Гарри, в моей жизни начались неприятности», – цитирует таблоид слова Томаса Маркла. Мужчина заявил, что в ближайшее время намерен поменять фамилию.

По словам сводного брата Меган Маркл, ему надоело слышать, как его сестра помогает кому-то другому. Томас Маркл уверен, чо герцогиня Сассекская, прежде, чем помогать другим, должна помочь своим родственникам.

«Или пусть попросит это сделать королевский дворец», – заявил в интервью таблоиду Томас Маркл-младший.

Как сообщает таблоид Daily Mail, после переезда в Канаду Меган Маркл дважды посетила благотворительные организации.

В январе 2020 года отец Меган Маркл – Томас Маркл-старший – заявил, что ожидает от членов королевской семьи Великобритании вознаграждение.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 18 мая 2018 года. Для Меган это второй брак. С 2011-го по 2013 год она была замужем за режиссером Тревором Энгельсоном.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены «начать новую жизнь».

Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий «прыжком в неизвестность».