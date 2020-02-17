Эксперты научили нейросеть распознавать узлы в полимерах

17.02.2020, 18:30, Новости дня

Международная команда ученых, в состав которой вошли специалисты из Китая и Сингапура, проверили способность нейросетей классифицировать возникающие в химии полимеров узлы.

В ходе проведенного исследования научные специалисты использовали нейросеть с прямой связью и рекуррентную сеть. Они протестировали несколько различных архитектур, лучшая из которых показала правильное распознавание в 99 процентов случаев при анализе циклических молекул из ста сегментов. По мнению авторов исследования, такой точности вполне достаточно для ряда применений. Если в ближайшее время будет зафиксирован прогресс, нейросетевое определение узлов может стать одним из основных методов.

Стоит отметить, что узлы повсеместны в окружающем мире: от спутавшихся в кармане наушников до альпинистской обвязки. Также они возникают в биологии, химии, физике.



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