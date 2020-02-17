«Топ-100 достижений». Кабмин Украины опубликовал отчет о своей работе

17.02.2020, 18:30, Новости дня

Кабинет Министров Украины обнародовал на своем сайте отчет о работе в 2019 году, также опубликована короткая выжимка из него, озаглавленная «Топ-100 достижений».

Успехи, которые приписывает себе правительство Алексея Гончарука, классифицированы по нескольким категориям: «здоровая и образованная нация», «электронная страна», «комфортная страна», «богатый гражданин – богатое государство», «не борьба с коррупцией, а победа над ней», «безопасность человека, безопасность страны», «справедливость и равенство всех перед законом».

Каждое министерство подробно отчиталось о сделанном в рамках каждой из категорий.

В текстовом виде документ о реализации программы правительства направлен в Верховную Раду. Спикер парламента Дмитрий Разумков полагает, что отчет будет заслушан 21 февраля.

4 октября 2019 года Рада утвердила программу деятельности правительства Украины. По закону, это дало Кабмину годовой иммунитет от вотума недоверия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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