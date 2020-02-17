Ученые рассказали, как иммунитет влияет на память

17.02.2020, 18:30, Новости дня

Группа экспертов из Чжэцзянского университета провела ряд экспериментов с лабораторными мышами и нашла доказательства того, что мозговой иммунитет заставляет забывать.

Науке давно известно, что патогены и молекулярно-клеточный мусор в мозге уничтожают специальные клетки мозга, которые называются микроглией. Мозг также работает благодаря тому, что нейроны образуют друг с другом контакты-синапсы, через которые электрический сигнал от одного нейрона передается другому. При этом не так давно специалисты выяснили, что клетки микроглии также обрезают данные синапсы у нейронов. Таким образом, исследователи предположили, что микроглия способна воздействовать на память.

Результаты проведенных экспериментов также подтвердили, что не вся малоиспользуемая память стирается из мозга. О чем-то можно не помнить годами, однако потом определенная информация все же может всплыть в памяти.