«Маленькие сердца» укрепили веру в оттепель между Россией и Украиной

17.02.2020, 18:30, Новости дня

Наметившаяся в последнее время политическая оттепель в отношениях между Москвой и Киевом чувствовалась и в австрийских Альпах, передаёт ORF. Вот уже во второй раз детдомовцы из РФ и с Украины приехали в гости в Нижнюю Австрию, где провели несколько чудесных дней, причём в этот раз компанию детям даже составили послы «рассорившихся стран», отмечает австрийский телеканал.

Наметившаяся в последнее время политическая оттепель в отношениях между Россией и Украиной чувствовалась и в Нижней Австрии. В рамках социального проекта вот уже во второй раз дети-сироты из РФ и с Украины приехали в гости в Мосфиртель, где провели несколько чудесных дней. В отличие от прошлого года в этот раз компанию детям даже составили послы рассорившихся стран в Австрии.

В Вайдхофен-на-Ибсе десять детдомовцев с Украины и десять из РФ приехали в гости уже во второй раз, среди них четверо глухих ребят. В частности, в Фёрстерхайме они учились кататься на горных лыжах. То, что тёплая зима дала о себе знать на склонах, настроения им не испортило.

АНГЕЛИНА С УКРАИНЫ: Мы катались здесь на лыжах с другими ребятами, и мне очень понравилось.

НИКИТА ИЗ РОССИИ: Мы без проблем нашли общий язык, а я лично — трёх новых лучших друзей.

Кульминацией стала лыжная гонка. Как и в прошлом году, организатором выступило объединение «Маленькие сердца», которое уже давно ведёт активную деятельность в обеих странах.

ПАСКАЛЕ ВАЙЕР, президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца»: Дети уезжают домой, и на сердце от этого будет тяжело, как и в прошлом году, когда мы запустили этот проект. Будут слёзы, но в сердце всё равно останутся прекрасные воспоминания и силы на будущее.

Эмоциональный фон здесь хоть и прежний, но некий кардинальный сдвиг всё же имел место, считает инициатор акции, президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка.

ВОЛЬФГАНГ СОБОТКА, президент Национального собрания Австрии: Первое, на что я обратил внимание, это то, что послы обеих стран пошли друг другу навстречу и пожали руки, когда я принимал детей в парламенте. Меня это очень порадовало. Они даже вместе сфотографировались, что в прошлом году было просто немыслимо. Сближение всё-таки налицо.

Таким образом, победителями стали не только дети. Дружба этих детей из обеих стран должна послужить символом в будущем.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2020 года.