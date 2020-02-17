Плохое качество сна у женщин повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

17.02.2020, 18:29, Разное

Женщины особенно подвержены нарушениям сна на протяжении всей жизни: в молодости – из-за обязанностей по уходу за детьми, а в менопаузу — из-за гормональных изменений. Проблемы со сном могут сказаться на здоровье

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Ученые из Колумбийского университета в Ирвингском медицинском центре предположили, что женщины, которые плохо спят, склонны переедать или употреблять жирную, богатую углеводами пищу. Свою догадку исследователи проверили на этнически разнообразной группе из 495 женщин в возрасте от 20 до 76 лет. При анализе данных испытуемых рассматривалось качество сна, время, необходимое для засыпания, а также эпизоды бессонницы. Отдельно участницы сообщали о своем рационе в течение года. Оказалось, что женщины с прерывистым неполноценным сном, потребляли в пищу избыточное количество добавленных сахаров, а те, кто плохо засыпал или вообще страдал бессонницей, регулярно перебирали по объему порции и калорийности. По мнению ученых, нарушение сна провоцирует сбои в интерпретации сигналов сытости и голода у людей. Кроме того, часто имеет место замкнутый круг: после обильного ужина может появиться дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, который затрудняет процесс засыпания. В заключение авторы исследования обращают внимание на то, что улучшение качества сна и пищевого поведения могут снизить риск метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.