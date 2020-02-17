«В этом плане все хорошо»: Ксения Собчак высказалась о мужском достоинстве своего мужа

17.02.2020, 18:21, Разное

В ответ на комментарий писателя Александра Цыпкина Ксения Собчак высказалась о мужском достоинстве своего мужа — режиссера Константина Богомолова. По ее словам, у него в этом плане все хорошо.
Телеведущая и политик Ксения Собчак не так давно стала инициатором резонансного скандала, который разгорелся вокруг ее высказываний по поводу откровенных фотографий актрисы и бизнесвумен Оксаны Лаврентьевой. Телеведущая раскритиковала ее за откровенные фотоснимки, выставленные на показ. Собчак заявила, что после сорока лет не допустимо такое поведение. Многие женщины российского шоу-бизнеса встали на сторону Лаврентьевой и осудили Ксению Анатольевну. Это при том, что совсем недавно она сама продемонстрировала фотографию с обнаженной грудью, прикрытой руками ее подруг Глюкозы и Яны Расковаловой.

Писатель Александр Цыпкин высказался в защиту женщин, сказав, что ему осталось только померятся мужским достоинством с Константином Богомоловым, чтоб праздник удался. Собчак сразу же отреагировала на колкий комментарий Цыпкина и опубликовала ответ. Политик заявила, что ее муж в любом соревновании победит писателя, дав понять всем, что у Богомолова в этом плане все в порядке.



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