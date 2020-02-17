Актриса Disney Никита Перл Валигва умерла в 15 лет от рака

17.02.2020, 18:21, Разное

От рака умерла 15-летняя актриса из Африки Никита Перл Валигва. При жизни она сотрудничала с компанией Disney.
Девочка скончалась от злокачественной опухоли мозга. Врачи обнаружили болезнь четыре года назад, и тогда режиссер Мира Наир начала проводить сбор материальных средств для лечения актрисы Disney в одной из индийских больниц. В 2017 году медики признали Валигву полностью здоровой, но год назад у нее снова выявили опасный нарост в мозге.

Девочка стала известной миру после выхода на большие экраны кинокартины «Королева из Катве». Сюжет фильма разворачивался вокруг молодой талантливой шахматистки Фионы Мутези, которая росла в бедных кварталах Уганды. Валигва сыграла роль подруги главной героини, именно она и научила ее играть в шахматы.

Осенью прошедшего года умерла актриса из США Лорел Григгс, работавшая вместе с режиссером Вуди Алленом: она снялась в его киноленте «Светская жизнь». Причиной смерти стал сильнейший приступ астмы.

Среди всех видов онкологических заболеваний особенно распространена глиобластома — самая агрессивная форма опухоли мозга. По непонятным пока причинам она развивается большей частью у мужчин. Ученые пока не смогли установить связь между этим недугом и курением, поеданием консервированного мяса или влиянием электромагнитного поля.



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