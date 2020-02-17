Источник: Смартфон iPhone 9 выйдет на рынок с устаревшей камерой

17.02.2020, 18:21, Разное

Новый смартфон американской корпорации Apple iPhone 9 станет пользоваться одинарной камерой на 7 Мп. Такое заявление сделал эксперт Го Минсюань.
IT-гигант из США собирается выпустить на рынок доступный, но производительный мобильный аппарат, который сумел бы привлечь внимание большого количества людей, привыкших пользоваться продуктами компании. Согласно неофициальной информации, в iPhone 9 появится однокристальный процессор Apple A13, но по последним слухам, новинка обзаведется системой A14, которую поместят и в iPhone 12. Между тем, не все специалисты доверяют таким сведениям, принимая во внимание политику экономии Apple, и то, что инновационная платформа должна появиться в 12-й версии смартфона, а не в «бюджетнике».

Емкость оперативной памяти недорого варианта может составить 3 Гб, дисплей получит диагональ в 4,7 дюйма. Приблизительная стоимость — около 500 долларов. Официальная презентация гаджета пройдет уже в феврале, а на полках торговых точек его увидят покупатели в марте.



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