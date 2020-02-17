В базу проекта «Дорога памяти» загрузили более 600 тыс. фото фронтовиков

17.02.2020, 18:19, Новости дня

Более 600 тыс. фотографий об участниках Великой Отечественной войны загружено в базу данных в рамках проекта Минобороны РФ «Дорога памяти».

Согласно данным с сайта проекта, сейчас загружено 604 тыс. 265 фотографий.

Между тем, ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что на территории ЦВО развернуты более 1 тыс. пунктов по оцифровке материалов об участниках Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

«Пункты оцифровки открыты в 29 регионах Сибири, Урала и Поволжья на базе республиканских, краевых, областных, городских и районных военных комиссариатов ЦВО, а также военных учебных заведений, расположенных на территории округа», – говорится в сообщении.

Мобильные пункты также начали работу на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане.

Также пункт загрузки и оцифровки данных для проекта «Дорога памяти» начал работать в почтовом отделении Москвы в Хамовниках. Любой посетитель почтового отделения сможет обратиться к оператору почтовой связи, который примет фотографию для сканирования и размещения ее на сайте проекта «Дорога памяти».

«Благодаря широкой сети почтовых отделений, которая объединяет всю страну, каждый житель получит возможность стать частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти», – отметили в Минобороны.

В почтовых отделениях планируется также разместить информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом, который выведет на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны в рамках утвержденного президентом перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти – мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Противники закона о продаже земли перекрыли центр Киева

13.02 / Трамп предостерег Сенат от принятия резолюции, ограничивающей право президента вести военные действия против Ирана

12.12 / Режим «черного неба» объявлен в Новокузнецке и Прокопьевске

17.02 / Топ-10 регионов России с самым высоким качеством жизни

21.01 / Российские ученые назвали 13 пригодных для колонизации Марса астероидов

08.02 / Для завершения децентрализации Украине нужно внести изменения в Конституцию – Совет Европы

16.12 / Суд на Украине встал на сторону уволенного за антисемитизм консула

17.02 / Новый Hyundai Solaris получит дизельный двигатель в Индии

26.12 / Гончарук: Анбандлинг практически завершен! Отныне Украина имеет независимого оператора ГТС

10.02 / Ученик умер на уроке физкультуры в Ленинградской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика