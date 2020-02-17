«Корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии

17.02.2020, 18:19, Новости дня

К берегам ирландского графства Корк прибило грузовой корабль MV Alta под флагом Танзании, на 77-метровом судне не оказалось членов экипажа, сообщил Irishexaminer.

«Это довольно необычно», – сообщил представитель береговой охраны. По его мнению,  судно прибило к берегу во время шторма, передает РИА «Новости».

По данным СМИ, в последний раз корабль был замечен около Африки полгода назад. В ноябре 2018 года корабль наблюдали к юго-востоку от Бермудских островов. При этом, предположительно, тогда команду спасли, так как судно вышло из строя.

Менеджер по эксплуатации спасательных шлюпок Джон Таттан пояснил, что «корабль-призрак» преодолел достаточно большой маршрут, что является большой редкостью. Однако капитана судна найти не смогли.

В сентябре американские поисковики нашли на озере Верхнее в Миннесоте корабль Hudson, затонувший в 1901 году и названный «кораблем-призраком».



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