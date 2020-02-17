Фреймут показала, как правильно есть суп

17.02.2020, 18:18, Новости дня

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в  Instagram, как правильно есть суп.

«Суп набираем не к себе, а от себя. На ложечку не дуем. Едим не из носика ложки, а сбоку», – написала она и отметила пост хештегом «этикет с Фреймут».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Суп набираємо не до себе, а від себе. На ложечку не дмухаємо. Їмо не з носика ложки, а збоку. #етикетзфреймут

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 14 Фев 2020 в 9:18 PST

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу «Подъем», «Ревизор», «Оля» на «Новом канале», «Голос країни», «Інспектор Фреймут» на «1+1», «Роман с Ольгой» на «Интере».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Патруль ОБСЕ обнаружил недалеко от оккупированного Донецка неотведенные «Грады»

17.02 / Мнения: Почему в РФ стало лучше, чем в Италии

12.02 / В детском саду появились календари с окровавленными детьми в образе фронтовиков

28.12 / Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в нападении на журналистов «Шарий.net»

26.12 / Правительство выберет 10 городов для утепления 1 тыс. многоэтажек – Гончарук

20.01 / В РФ запретили создавать позитивный образ наркоманов

17.01 / Эксперт: В Египте призывают ввести войска в Ливию и показать Турции «кузькину мать»

03.01 / Позиции сирийской армии на юге Идлиба подверглись атакам боевиков

10.01 / Госдеп не смог назвать причины крушения украинского Boeing в Иране

23.01 / ФСБ задержала шестерых членов экстремистской организации в Дагестане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика