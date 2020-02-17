Фреймут показала, как правильно есть суп

17.02.2020, 18:18, Новости дня

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала в Instagram, как правильно есть суп.

«Суп набираем не к себе, а от себя. На ложечку не дуем. Едим не из носика ложки, а сбоку», – написала она и отметила пост хештегом «этикет с Фреймут».

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Суп набираємо не до себе, а від себе. На ложечку не дмухаємо. Їмо не з носика ложки, а збоку. #етикетзфреймут

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 14 Фев 2020 в 9:18 PST

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу «Подъем», «Ревизор», «Оля» на «Новом канале», «Голос країни», «Інспектор Фреймут» на «1+1», «Роман с Ольгой» на «Интере».