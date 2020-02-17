«Мы спим в отдельных спальнях». Сумская расказала об отношениях с мужем

17.02.2020, 18:18, Новости дня

Украинская актриса Ольга Сумская в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала, как в повседневной жизни привлекает внимание супруга, актера Виталия Борисюка. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба проекта.

«Мужчины любят глазами, и от них ничего нельзя скрыть. Я иногда замечаю этот взгляд Виталика, когда он так пристально смотрит на меня. И в этом взгляде я читаю: «О, мама, сегодня ты the best!». Как это бодрит женщину! А когда ты в каком-то растянутом костюме, футболке или в ужасном халате ходишь по дому…Нет, я все это выбросила. У меня теперь домашняя одежда очень соблазнительная. И таких костюмчиков много», – рассказала актриса.

Сумская рассказала, что иногда приносит мужу кофе или фрэш и фрукты в постель. «Мы любим так начать утро», – объяснила она.

По словам актрисы, поскольку они с мужем часто вместе дома и на работе, решили спать в отдельных спальнях.

«На сегодняшний день мы спим в отдельных спальнях, и я считаю, что это абсолютно нормально. Потому что у нас такой образ жизни, что мы постоянно вместе: и дома, и на работе. Лучше постучать: «Графиня, к вам можно?». – «Да». И мне это так нравится. Я мечтала именно об этом: «Графиня, к вам можно? Это князь Борисюк», – рассказала Сумская.

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладательница званий «заслуженная артистка Украины», «народная артистка Украины», лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).

В браке с актером Виталием Борисюком Сумская живет с 1996 года. У них есть 17-летняя дочь Анна.

Первым мужем Сумской был актер Евгений Паперный. От этого брака у актрисы есть 29-летняя дочь Антонина Паперная.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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