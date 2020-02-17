В Харькове у входа в торговый центр обнаружили самодельную взрывчатку

17.02.2020, 18:18, Новости дня

Правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство у входа в торговый центр в Харькове. Об этом 17 февраля проинформировал пресс-центр полиции Харьковской области.

«Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова. Сообщение об этом поступило в полицию 17 февраля около 1.05», – подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты обезвредили его.

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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