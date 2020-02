Умер экс-игрок «Манчестер Юнайтед», который пережил мюнхенскую авиакатастрофу

17.02.2020, 18:18, Новости дня

17 февраля «Манчестер Юнайтед» на своей официальной странице в Twitter сообщил о смерти северноирландского экс-вратаря команды Гарри Грегга.

На момент смерти Греггу было 87 лет.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm

— Manchester United (@ManUtd) February 17, 2020

Вратарь выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1957-го по 1966 год. Также игрок провел 25 матчей за сборную Северной Ирландии.

Грегг был одним из тех, кто выжил в мюнхенской авиакатастрофе в феврале 1958 года. Тогда самолет, на борту которого находились игроки «Манчестер Юнайтед», потерпел крушение при взлете из аэропорта в Мюнхене.

Игрок вытащил из под обломков самолета нескольких одноклубников, из-за чего получил кличку «Герой Мюнхена».