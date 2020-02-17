Мнение: Первая политическая забастовка

17.02.2020, 18:17, Разное

Ну что, тупые власти? Ку-ка-ре-ку? 

Допетушились державным хвостом со своими  сетевыми репрессиями? Сначала привели дело к гражданской самоорганизации общества (вот уже и психологи выступили в поддержку запытанных ФСБ «на пензенском подвале»  обвиняемых).

Теперь новый качественный шаг вперед – в стране прошла первая современная политическая забастовка.

Несколько российских книжных магазинов прервали на один день свою работу, протестуя против сфабрикованного ФСБ при попустительстве руководства страны «сетевого дела».

Книготорговцы пишут:

«Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию, можно получить огромный срок, фактически пожизненный?»

К политической забастовке присоединились московские «Фаланстер» и «Маршак», магазины «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге и другие книжные в Красноярске, Ставрополе, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Охват, однако.

Книготорговцы выходят на одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела.

Да. Очень хорошо.

Сейчас пропагандисты властей кинутся утверждать, что забастовка невелика по масштабу и ничего страшного не происходит.

Невелика. Верно.

Но ее важность в том, что это – первый пример. Ее значение в том, что общество осваивает новые формы протеста, наблюдая за тем, как власти игнорируют просьбы правозащитников и открытые письма общественности. Не хотите с нами разговаривать, нас слышать? Тогда мы будем искать другие пути.

Интересно также, что первыми опробуют новый способ протеста просветители, книготорговцы. Культура встала против НКВД-шной небритой морды, высунувшей из черноты советского прошлого наган.

Политическая забастовка в путинской России до сегодняшнего дня – это что-то невиданное.

Отныне плотина прорвана. «Ласточка с весною в сени к нам летит».

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Источник: СерпомПо



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