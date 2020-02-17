Помпео обсудил с лидерами Анголы развитие экономических связей и борьбу с коррупцией

17.02.2020, 18:14, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник встретился с президентом Анголы Жуаном Лоренсу в Луанде, чтобы обсудить укрепление экономических связей между двумя странами и оказание помощи ангольцам в борьбе с коррупцией.

Лоренсу стал президентом в 2017 году после того, как ушел в отставку его предшественник Жозе Эдуарду душ Сантуш, правивший страной почти 40 лет. К удивлению многих, Лоренсу начал активную борьбу с коррупцией. В числе прочего, было начато расследование в отношении дочерчи душ Сантуша Изабель душ Сантуш, которая считается самой богатой женщиной в Африке. Ее подозревают в серьезных финансовых преступлениях, в том числе в хищениях.

В ходе совместной пресс-конференции в Луанде министр иностранных дел Мануэль Аугусто выразил надежду, что визит Помпео является «признаком поддержки со стороны президента Дональда Трампа» и ознаменует начало новой главы в отношениях между двумя странами.

Помпео сказал, что не может ответить на вопрос о том, когда Трамп посетит Анголу, поскольку тот очень занят, особенно учитывая предстоящие выборы.

Отвечая на вопрос о конкуренции с Китаем в Анголе и других странах Африки, Помпео отметил, что хотел бы предоставить другим анализ отличий американской и китайской моделей бизнеса, но подчеркнул, что американские компании, работая в стране, нанимают местных жителей.

Помпео отметил, что его визит приходится на поворотный момент в истории Анголы, поскольку и деловая среда, и гражданское общество, и жители готовы к переменам.

По словам госсекретаря, в первую очередь он обсудил с лидерами Анголы искоренение коррупции, которая долгое время представляла серьезную проблему для страны. Помпео высоко оценил усилия Лоренсу в этой области.

«Он борется с недобросовестными элементами. Я верю, что он продолжит борьбу за освобождение Анголы от коррупции», – сказал госсекретарь.

Помпео также отметил успех программ в сфере здравоохранения, которые проводятся при поддержке США, в том числе Чрезвычайного плана президента по оказанию помощи в борьбе со СПИДом (PEPFAR) и инициатив по борьбе с малярией. По его словам, число жертв малярии в Анголе в последние годы сократилось вдвое.

Помпео прибыл в Анголу в воскресенье после продуктивного визита в Сенегал, где он присутствовал при подписании пяти протоколов о намерениях, нацеленных на сотрудничество между сенегальскими и американскими компаниями. В числе намеченных проектов – строительство крупной автомобильной трассы в Сенегале, а также новой больницы с ожоговым центром.

И Помпео, и министр иностранных дел Сенегала Амаду Ба выразили обеспокоенность по поводу активизации терроризма в Западной Африке. По словам Ба, «терроризм не знает границ и дорого обходится». Отвечая на вопрос о возможном сокращении американского военного присутствия в Западной Африке, Помпео сказал, что США проконсультируются со странами региона, Францией и другими партнерами, чтобы гарантировать принятие правильного решения на коллективном уровне.

В Анголе и Сенегале Помпео также встретился с женщинами-предпринимателями.