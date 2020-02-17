США поздравили Косово с днем независимости

17.02.2020, 18:14, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил жителей Косово с Днем независимости.

«Более десяти лет наши страны поддерживают прочное партнерство, основанное на общих ценностях, – отметил госсекретарь. – Суверенитет и независимость Косово по-прежнему имеют большое значения для безопасности и стабильности Западных Балкан. Соединенные Штаты поддерживают Косово на пути к интеграции с трансатлантическими институтами и продолжат работу в направлении укрепления правопорядка, борьбы с коррупцией и обеспечения экономического благополучия для всех граждан Косово».

«После недавних выборов и формирования правительства у Косово есть новая возможность реализовать весь свой потенциал, как для граждан, так и в плане отношений с соседними странами. Мы воодушевлены последними событиями, которые свидетельствуют о движении в сторону развития инвестиционных, туристических, коммерческих и гуманитарных связей с Сербией, что закладывает основу для дальнейшего прогресса в плане комплексной нормализации отношений в ближайшем будущем», – говорится в заявлении Помпео.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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