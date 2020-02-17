Проблемы с сердцем поможет прогнозировать ИИ

17.02.2020, 18:14, Новости дня

Британские специалисты нашли применение искусственному интеллекту в ходе прогнозирования возникновения проблем с сердцем.

Авторами уникальной разработки стали сотрудники Университетского колледжа Лондона. Представленный ими искусственный интеллект способен проводить качественный и оперативный анализ состояния кровотока пациентка на основе данных сердечно-сосудистого магнитного резонанса пациента. Такой анализ позволит специалистам определить все нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. Так, например, именно этот анализ, проводимый искусственным интеллектом, может предотвратить сердечный приступ или инсульт, поскольку сообщит о высоком риске такого развития событий.

Ученые из Лондона уверены, что спустя определенный период времени польза искусственного интеллекта в прогнозировании проблем с сердцем будет оценена.



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