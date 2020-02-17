Найдено растение, опылением которого занимаются опоссумы

17.02.2020, 18:14, Новости дня

Исследователи рассказали, что им удалось выяснить, каким способом опыляются необычные растения-паразиты. Более того, эксперты увидели процесс опыления и зафиксировали его.

Долгое время ученые занимались изучением необычного растения, которое встречается на атлантическом побережье Бразилии. Известно, что оно живет исключительно за счет паразитирования на корнях других растений. При этом увидеть его можно лишь тогда, когда из-под земли появляются его кроваво-красные похожие на грибы цветы. Эти цветки покрыты твердыми чешуйками, потому специалисты сразу определили, что растение не может опыляться пчелами или птицами. В результате оказалось, что эту функцию выполняют опоссумы.

Процесс опыления растения-паразита опоссумами специалисты зафиксировали с помощью инфракрасных камер. В течение 4 ночей к одному цветку было зафиксировано 14 визитов опоссумов.