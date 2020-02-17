Ученые нашли связь между курением марихуаны и ложными воспоминаниями

17.02.2020, 18:14, Новости дня

В ходе недавно проведенного исследования ученые выяснили, что регулярное курение марихуаны приводит не только к ослаблению памяти, но еще и к сохранению ложных воспоминаний.

Сохранение и извлечение воспоминаний являются активными процессами, которые нередко подвержены влияниям текущего контекста, ожиданий и личных предпочтений. Иногда это приводит к формированию ложных воспоминаний, которые человек не может отличить от настоящих. Известно, что потребление марихуаны и других наркотиков как раз приводит к стимуляции ложных воспоминаний. Данные выводы были сделаны специалистами после проведения серьезного исследования.

В исследовании, как рассказали эксперты, приняли участие 64 здоровых человека, которые проходили тесты непосредственно после приема наркотиков. Оказалось, их память становилась гораздо хуже, а также слабела способность запоминать новую информацию и отличать ее от ложной.