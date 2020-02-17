Мнение: Идеи Ленина в экономике современного Вьетнама

17.02.2020, 18:08, Разное

О том, как ленинские идеи связанные с НЭПом была использована вьетнамской компартией для подготовки экономической модернизации страны.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ КПВ ПО ДОЙ-МОЙ (НЭПУ)

Публикуется справочно.

Во Вьетнаме дело обновления началось еще до состоявшегося в 1986 году 6-го Съезда Компартии Вьетнама. “Дой-мой” (обновление) воспринимается как выдающийся успех, способствовавший основному изменению социально-экономического положения в стране.

В этом большом успехе огромную роль сыграл генеральный секретарь ЦК КПВ Чыонг Тинь, который заложил фундамент дела обновления Вьетнама.

Еще до состоявшегося 6-го Съезда КПВ генсек Чыонг Тинь осознал неотложную и необходимую задачу – обновить страну в обстановке, когда США наложили торговое эмбарго в отношении нашей страны, а СССР и страны Восточной Европы начали перестройку и проведение политики открытых дверей, и поэтому был сокращен объём помощи нашей стране. При этом страна находилась в тяжелом социально-экономическом кризисе. Экономика оказалась неэффективной, а жизнь населения была полна трудностей.

Перед лицом создавшейся ситуации в стране, генеральный секретарь Чыонг Тинь создал группу, состоящую из интеллигентов и ученых, думающих и мыслящих по-новому (Группу консультантов генерального секретаря). Функции этой группы заключались в изучении теоретических и практических вопросов, которые послужили основаниями для проведения дела обновления. Была проведена и проверка ситуации в 20 провинциях и городах страны. На основе полученных данных генсек Чыонг Тинь понял, что настало время обновить теоретическое и экономическое мышление. Он сделал важный вывод о необходимости ликвидации механизма бюрократической дотационно-распределительной системы и вместо нее следует провести сельскохозяйственные кооперативы на принцип самофинансирования, а также ввести многоукладное товарное хозяйство под управлением государства. Вспоминает один из членов группы консультантов генерального секретаря, экономист Во Дай Лыок, которому было поручено генсеком Чыонг Тинем разработать две темы «Применение новой экономической политики Ленина в деле обновления Вьетнама» и «Внешнеэкономическая политика Вьетнама в новых условиях»: "Генеральный секретарь Чыонг Тинь поручил мне написать две тематические работы и насколько я знаю, он неоднократно их читал. В это же время мы использовали идеи Ленина и его новую экономическую политику в деле обновления Вьетнама, а также для ликвидации приказного, бюрократического и дотационно-распределительного механизма. Вместо него мы развивали товарно-денежные отношения и применили государственный капитализм для развития экономики страны. Идеи Ленина были очень важны, и, можно сказать, что они послужили началом дела обновления Вьетнама».

Тем не менее, процесс обновления шел не так гладко, как хотелось бы, и по нему возникли разногласия в плане теории. На это были субъективные и объективные причины. Замдиректора Государственной политической академии имени Хо Ши Мина, доцент, доктор наук Ле Куок Ли отметил: "Генеральный секретарь Чыонг Тинь выдвинул идею об обновлении экономического и теоретического мышления партии. Несмотря на то, что его резко раскритиковали, он твердо придерживался своих идей и курса на обновление, а также упорно защищал свою теорию. Нужно сказать, что в процессе обновления были недостатки и ошибки, связанные с разногласиями и расхождениями во мнениях».

Выступления генерального секретаря Чыонг Тиня на 6-м, 7-м, 8-м и 9-м Пленумах ЦК КПВ 5-го созыва вызвали большой общественный резонанс. Его глубокий анализ и решительный взгляд на обновление явились выражением помыслов и чаяний народа. Бывший постоянный член Политбюро ЦК КПВ, бывший председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама Фам Тхе Зует подтвердил: “Чыонг Тинь — твердый революционер и творческий мыслитель. Он отдал все помыслы на обновление страны, сохраняя при этом социализм”.

Теоретические методы и прикладные исследования бывшего генерального секретаря ЦК КПВ Чыонг Тиня заложили фундамент для обновления страны. Он смело боролся против консервативных взглядов, механизма централизованного управления народным хозяйством и дотационо-распределительной системы. На 6-м Съезде КПВ генсек Чыонг Тинь вместе с ЦК КПВ определил курс всестороннего обновления, что открыло путь к успешной социально-экономической реформе во Вьетнаме.

Lai Hoa

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